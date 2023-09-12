В РФ пассажирский самолет со 170 людьми на борту вынужденно сел в поле

В российской Новосибирской области совершил экстренную посадку в поле на почву пассажирский самолет Airbus "Уральских авиалиний", который выполнял рейс Сочи - Омск. На его борту было 170 человек. По данным чрезвычайных служб, в результате инцидента пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал МЧС России.

На месте вынужденной посадки самолета работают экстренные службы и спасатели.

Как заявил местный губернатор, среди граждан на борту (159 пассажиров и 6 членов экипажа) были 23 ребенка.

В МЧС утверждают, что все пассажиры были эвакуированы, и их осматривают работники медслужб.

Также сообщается, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов после посадки самолета в поле. Что стало причиной происшествия - устанавливается.

Проблемы РФ с авиацией

Недавно журналисты и эксперты подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину более пятой части известных потерь российских пилотируемых самолетов и вертолетов не были вызваны действиями противоборствующей стороны.

В Oryx подсчитали, что по состоянию на 17 августа РФ потеряла 186 самолетов и вертолетов, из которых 13 указаны как "небоевые" потери. Специалисты также отмечают, что такие цифры хотя и не являются исчерпывающими - они дают "ужасную оценку" нынешнему состоянию российских ВКС.