"Не была позитивной": Зеленский раскрыл детали разговора Лаврова с Рубио
Разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оказался напряженным и "не был позитивным".
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios.
По его мнению, разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "не был позитивным". По словам Зеленского, это уже третий или четвертый случай, когда президент РФ Владимир Путин и его окружение публично отвергают заявления Дональда Трампа.
"То же самое они сделали после Аляски. Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его окружение отвергают слова Трампа", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России из-за новых санкций США, в частности из-за резких комментариев замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и роста "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.
Зеленский сказал, что Украина оценивает, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов в месяц потерянных доходов. Он также выразил надежду, что за этими мерами последуют новые вторичные санкции и "параллельные шаги со стороны Конгресса США".
Встреча Рубио и Лаврова
20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор. Во время него они обсуждали "дальнейшие шаги" после звонка Трампа и Путина. А уже 21 октября западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме написали, что планирование встречи Трампа и Путина было прекращено.
В то же время Axios писало, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор и в их встрече пока нет смысла.
Санкции против РФ
В ночь на 23 октября Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения также попали десятки их дочерних предприятий.
В Министерстве финансов США, комментируя решение, призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.
Кроме того, агентство Reuters сообщило, что Вашингтон уже подготовил дополнительный пакет санкций против России. Его планируют ввести в случае, если президент РФ Владимир Путин продолжит затягивать завершение войны. При этом США ожидают согласованных действий со стороны европейских партнеров перед реализацией новых ограничений.
А вот спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что санкции Трампа не повлияют на Россию. По его словам, они обернутся ростом цен на заправках в США. Однако министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дмитриев является российским пропагандистом, который врет о последствиях санкций.