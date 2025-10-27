"Не была позитивной": Зеленский раскрыл детали разговора Лаврова с Рубио

Разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым оказался напряженным и "не был позитивным".

По его мнению, разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "не был позитивным". По словам Зеленского, это уже третий или четвертый случай, когда президент РФ Владимир Путин и его окружение публично отвергают заявления Дональда Трампа.

"То же самое они сделали после Аляски. Это уже третий или четвертый раз, когда Путин и его окружение отвергают слова Трампа", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России из-за новых санкций США, в частности из-за резких комментариев замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и роста "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.

Зеленский сказал, что Украина оценивает, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов в месяц потерянных доходов. Он также выразил надежду, что за этими мерами последуют новые вторичные санкции и "параллельные шаги со стороны Конгресса США".

Встреча Рубио и Лаврова

20 октября, Рубио и Лавров провели телефонный разговор. Во время него они обсуждали "дальнейшие шаги" после звонка Трампа и Путина. А уже 21 октября западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме написали, что планирование встречи Трампа и Путина было прекращено.

В то же время Axios писало, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор и в их встрече пока нет смысла.