Бессент назвал Дмитриева пропагандистом, который врет о санкциях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News .

В ходе беседы ведущая отметила, что на этой неделе США ввели санкции против ведущих нефтегазовых компаний России. Однако Дмитриев утверждает, что они якобы "абсолютно никак не повлияют на российскую экономику".

"Они просто приведут к росту цен на заправочных станциях в Соединенных Штатах", - говорил он.

В связи с этим у Бессента спросили, ошибается ли посланник Путина, и когда Россия реально ощутит последствия новых санкций.

"Что ж, я думаю, Россия сразу же почувствует удар. Могу вам сказать, что мы уже видели, как Индия полность прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились", - заявил глава Минфина США.

Продолжая речь, он назвал Дмитриева пропагандистом, добавив, что посланнику Путина больше нечего сказать.

"Маргарет, вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Что он еще скажет? Что это будет ужасно, и это заставит Путина сесть за стол переговоров?", спросил Бессент.

Также министр добавил, что рост российской экономики военного времени практически нулевой, а инфляции превышает 20%. Он подчеркнул, что действия США направлены на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров, а нефть - это то, что финансирует военную машину РФ. По мнению чиновника, США существенно смогут сократить прибыль России.

Далее ведущая уточнила, что когда Бессент называет Дмитриева пропагандистом, имеет ли ввиду он то, что "мы не должны слушать ничего из того, что он говорит". В ответ он снова намекнул, что Дмитриеву нечего больше сказать, кроме как лгать о влиянии санкций.

"Маргарет, что он скажет?... Если вы проанализируйете и посмотрите каждый тезис России, они, кажется, используют выражение: "Мы иммунизировали экономику против этого". Что ж, они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти упали на 20% в годовом исчислении. Я подозреваю, что это может строить их еще на 20 или 30%", - добавил министр финансов США.