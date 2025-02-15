Решение G7: новые санкции против РФ будут зависеть от ее шагов по прекращению войны

В суботу главы МИД G7 договорились продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности. Кроме того, стороны увязали будущие санкции против РФ с добросовестными переговорами со стороны Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, в заявлении, распространенном после встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвовал госсекретарь США Марко Рубио, сказано, что любые новые санкции в отношении России начиная с февраля будут связаны с ее реальными усилиями по прекращению войны в Украине.

"Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные, добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", - цитирует Reuters.

Также страны G7, в которую входят Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, Британия и ЕМ, подчеркнули свою приверженность совместной работе по достижению прочного мира и "необходимость разработки надежных гарантий безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова".