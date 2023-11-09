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Санкции против "Росатома" - вопрос ближайшего времени, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Мероприятие должно ввести санкции против "Росатома" и прекратить использование ядерных технологий страны-агрессора. Санкции - это дело ближайшего времени.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе встречи с сенаторами США в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Министр поздравил решение Комитета по иностранным делам Палаты представителей США о поддержке законопроекта о передаче Украине замороженных активов РФ.

Министр подчеркнул, что это решение - важный этап на пути к справедливости и ответственности, активы врага должны работать для Украины - восстановление разрушенного энергетического сектора и экономического роста нашей страны.

"Следующий этап и дело ближайшего времени - это санкции против "Росатома" и создания всех предпосылок, чтобы мир прекратил использовать ядерные технологии врага. Абсурд, когда страна-член МАГАТЭ оккупировала атомную станцию другой страны МАГАТЭ, нарушив все столбы ядерной и радиационной безопасности. И в то же время, продолжает продавать свои технологии и получать от этого сверхприбыли, которые тратит потом на финансирование войны", - сказал он.

Санкции против "Росатома"

Напомним, Украина настаивает на введении санкций "Росатома", сотрудники которого принимают участие в управлении захваченной Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

В начале ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложила ЕС решение, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции, но результата пока нет.

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Росатом