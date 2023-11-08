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В США сделали шаг к конфискации подсанкционных российских активов

США, Среда 08 ноября 2023 17:49
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В США сделали шаг к конфискации подсанкционных российских активов Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Профильный комитет Палаты представителей США поддержал законопроект, который позволит президенту Джо Байдену конфисковать подсанкционные российские активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Ирину Мудрую.

"Сегодня Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел важный законопроект - H.R. 4175, касающийся конфискации активов РФ в пользу Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что его подготовили вместе конгрессмены от обеих партий: 39 республиканцев и 17 демократов. Такое объединение является крайне важным в вопросах поддержки Украины.

Детали законопроекта

Авторы проекта предлагают предоставить президенту США Джо Байдену полномочия конфисковать российские суверенные активы, которые были заморожены в Соединенных Штатах, и передать их для помощи в восстановлении Украины.

Также отдельно оговорено, что закон запрещает передачу средств российским организациям, находящимся под санкциями, пока Россия не выведет свои оккупационные войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный неспровоцированной войной.

Процедура голосования за законопроект

"По результатам голосования Комитет 44 голосами "за", 0 - "против" рекомендовал его к рассмотрению Палатой представителей", - написала Мудрая.

По ее словам, теперь проект закона должен пройти утверждение Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. После этого спикер Палаты представителей будет иметь право определить дату, когда проект резолюции будет вынесен на голосование в зал.

США готовы конфисковать активы РФ

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Больше о том, как Украине взыскать с России компенсацию – читайте в нашем материале.

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