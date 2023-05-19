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Санкции против РФ усилят: в Белом доме озвучили планы на саммит "Большой семерки"

Иллюстративное фото: на саммите G7 согласуют усиление санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На саммите "Большой семерки", что состоится в Хиросиме (Япония) и продлится с 19 по 21 мая, США обещают продемонстрировать новые шаги для экономической изоляции РФ и ослабления способности страны-агрессора вести войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В заявлении администрации американского президента отмечается, что приверженность Вашингтона к "дальнейшему закручиванию гаек в отношении России остается такой же твердой, как и в прошлом году".

В Белом доме пообещали продемонстрировать:

  • "Во-первых, некоторые значительные усилия, направленные на то, чтобы еще больше подорвать способность России получать ресурсы для своей войны.
  • Во-вторых, вы увидите попытки закрыть лазейки для уклонения.
  • В-третьих, вы увидите дальнейшие шаги по снижению зависимости от российской энергии.
  • В-четвертых, вы увидите продолжающиеся усилия по ограничению доступа России к международной финансовой системе.
  • И, в-пятых, вы увидите постоянное обязательство держать суверенные активы России обездвиженными до конца войны".

Также в заявлении говорится о том, что все члены G7 готовятся к введению новых санкций и экспортного контроля.

"Я не буду вдаваться в подробности того, что делают партнеры, но Соединенные Штаты будут развертывать собственный существенный пакет. Итак, итог таков: мы усиливаем экономическое давление на Россию", - передали в пресс-службе.

Американская сторона намерена продолжать расширение экспортного контроля, чтобы РФ "было еще труднее поддерживать свою военную машину".

"Среди прочего, это включает в себя широкое ограничение категорий товаров, имеющих ключевое значение для поля боя, а также отключение примерно 70 организаций из России и третьих стран от получения экспорта из США путем добавления их в черный список коммерции", - рассказали в Белом доме.

Кроме того, будет объявлено более 300 новых санкций против физических и юридических лиц, судов и самолетов, которые "будут направлены против финансовых посредников, а также будущих энергетических и добывающих мощностей России и других участников, помогающих поддерживать войну".

Это будет включать обозначения в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, добавили в пресс-службе.

Также Штаты намерены распространить санкционные полномочия на дополнительные секторы российской экономики, ключевые для ее военно-промышленного комплекса, и будут введены новые ограничения, чтобы РФ "не могла воспользоваться нашими услугами".

Ранее сообщалось, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) обсудят на саммите в Японии, как отслеживать российскую торговлю алмазами с целью введения ограничений на более позднем этапе.

РБК-Украина писало о том, что новый, 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ практически готов, но в него, вероятно, не войдет запрет на импорт российского трубопроводного газа.

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