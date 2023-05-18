Лидеры G7 обсудят торговлю алмазами с учетом будущих санкций против России, - представитель ЕС

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) обсудят на саммите в Японии, как отслеживать российскую торговлю алмазами с целью введения ограничений на более позднем этапе.

Об этом заявил представитель ЕС на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вы можете ожидать, что это будет упомянуто в коммюнике G7", - сказал он.

Чиновник сказал, что на данном этапе соглашения не будет, но он уверен, что переговоры между лидерами в Хиросиме, Япония, в период с 19 по 21 мая откроют дверь для внедрения системы до введения ограничений

Польша в апреле представила предложение о новом наборе санкций против России за войну против Украины, включая импорт нефти и алмазов, но дебаты по поводу драгоценных камней в Европейском Союзе были сложными.

В то время как некоторые государства призвали к санкциям, Бельгия, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами, отвергла ограничения. Всемирный алмазный центр Антверпена заявил, что санкции отнимут около 30% его бизнеса и принесут пользу конкурирующим торговым центрам, добавив, что клиенты должны иметь возможность сами решать, хотят ли они российские драгоценные камни.

Представитель ЕС сказал, что, учитывая размер рынка, необходимо будет провести более широкое обсуждение с такими странами, как Индия, принимающая в этом году G20, которые не обязательно полностью поддерживают западные санкции в отношении России. Премьер-министр Индии приглашен на саммит G7.

"У нас есть большие сторонники Украины, а затем колеблющиеся государства, с которыми нам нужно быть осторожными. Мы хотели бы вести с ними диалог", - сказал чиновник.

Чиновник добавил, что приоритетом для лидеров G7 является обсуждение того, как не допустить обхода существующих санкций.