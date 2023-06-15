Санкции против нефти РФ в долгосрочной перспективе нанесут ей еще больше вреда, - США

Российский диктатор Владимир Путин в феврале подписал закон, устанавливающий скидку на доминирующую в России смесь сырой нефти марки Urals для целей налогообложения.

Этот шаг был сделан на фоне того, что РФ изо всех сил пыталась покрыть растущий дефицит бюджета из-за западных санкций, в частности из-за ценового потолка в 60 долларов на экспорт нефти из России, который G7 и ЕС ввели в декабре прошлого года.

Адейемо сказал, что ценовой потолок и санкции заставили РФ изменить свой налоговый план, зафиксировав огромную скидку на российскую нефть, которая является важнейшим товаром страны.

"Что касается предела цен, то либо Россия продолжает принимать серьезную скидку, которую наши действия наложили на ее экспорт энергоносителей, либо они сами институционализируют ее с помощью этих изменений в своем налоговом режиме", - сказал замминистра финансов.

Какой эффект будут иметь такие санкции против РФ

Налоговые изменения будут сдерживать российские нефтяные компании в будущем, оставляя им меньше средств для инвестиций в разведку и добычу и со временем уменьшая производственный потенциал российского нефтяного сектора.

Он сказал, что санкции заставили Россию инвестировать эквивалент миллиардов долларов в собственную систему экспорта нефти, которая не использует западные услуги, такие как перестрахование.

"Это деньги, которые РФ не может инвестировать в танки и другое оружие для ведения войны против Украины", - добавил Адейемо.

Санкции против нефти РФ

Ограничение цен на сырую нефть было введено 5 декабря странами G7, включая США, Канаду и Австралию. Оно запрещает использование услуг, предоставляемых Западом по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше предельного уровня в 60 долларов за баррель.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что это ограничение достигло своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов России.