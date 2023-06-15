Санкції проти нафти РФ у довгостроковій перспективі завдадуть їй ще більше шкоди, - США

Російський диктатор Володимир Путін у лютому підписав закон, що встановлює знижку на домінуючу в Росії суміш сирої нафти марки Urals для цілей оподаткування.

Цей крок було зроблено на тлі того, що РФ щосили намагалася покрити дефіцит бюджету, що зростає, через західні санкції, зокрема через цінову межу в 60 доларів на експорт нафти з Росії, яку G7 і ЄС запровадили в грудні минулого року.

Адейемо сказав, що цінова стеля і санкції змусили РФ змінити свій податковий план, зафіксувавши величезну знижку на російську нафту, яка є найважливішим товаром країни.

"Що стосується межі цін, то або Росія продовжує приймати серйозну знижку, яку наші дії наклали на її експорт енергоносіїв, або вони самі інституціоналізують її за допомогою цих змін у своєму податковому режимі", - сказав заступник міністра фінансів.

Який ефект матимуть такі санкції проти РФ

Податкові зміни стримуватимуть російські нафтові компанії в майбутньому, залишаючи їм менше коштів для інвестицій у розвідку і видобуток і з часом зменшуючи виробничий потенціал російського нафтового сектора.

Він сказав, що санкції змусили Росію інвестувати еквівалент мільярдів доларів у власну систему експорту нафти, яка не використовує західні послуги, такі як перестрахування.

"Це гроші, які РФ не може інвестувати в танки та іншу зброю для ведення війни проти України", - додав Адейемо.

Санкції проти нафти РФ

Обмеження цін на сиру нафту було введено 5 грудня країнами G7, включаючи США, Канаду та Австралію. Воно забороняє використання послуг, що надаються Заходом з морського страхування, фінансування та інших послуг для вантажів за ціною, вищою за граничний рівень у 60 доларів за барель.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що це обмеження досягло своїх цілей щодо утримання російської нафти на ринку при обмеженні доходів Росії.