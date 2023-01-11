Ограничение цен на российскую нефть достигло целей, - Минфин США

Ограничение цен на российскую нефть, введенное западными странами в декабре достигло своих целей по удержанию российской нефти на рынке при ограничении доходов России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutes .

"Хотя предел цен на сырую нефть действует всего около месяца, мы уже наблюдаем ранний прогресс в достижении обеих этих целей, и высокопоставленные российские чиновники признали, что предел цен сокращает доходы России от энергоносителей", - сказала Йеллен перед встречйе с министром финансов Канады Христей Фриланд.

Ограничение цен на сырую нефть было введено 5 декабря странами G7, включая США, Канаду и Австралию. Оно запрещает использование предоставляемых Западом услуг по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше предельного уровня в 60 долларов за баррель.

Российская нефть марки Urals с поставкой в Европу 10 января котировалась на уровне 52,48 долларов, сохраняя при этом резкий дисконт к эталонной нефти марки Brent, которая торговалась на уровне 80,82 долларов.

Йеллен сказала, что энергетические рынки остаются хорошо обеспеченными после запрета Европейского Союза на импорт российской сырой нефти, также введенного 5 декабря.

"Публичная отчетность указывает на то, что страны используют ценовой потолок, чтобы заключить выгодные сделки по ценам на импортируемую из России нефть", - добавила Йеллен.

Но Москва пообещала запретить поставки нефти в страны, которые соблюдают ограничение цен, начиная с 1 февраля, а министерство энергетики России заявило, что работает над дополнительными мерами по обеспечению соблюдения запрета на прямое или косвенное использование ограничения цен.

Коалиция G7 также стремится к 5 февраля установить два предела цен на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, при этом представитель G7 заявил, что это может быть сложнее, чем установить предел цен на сырую нефть.