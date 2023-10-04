Санкции работают. Во втором городе РФ перестали работать иностранные паркоматы

В администрации Новосибирска уточнили, что поставщик парковочного оборудования, которым является французская компания Flowbird, приостановила обслуживание и работу лицензионного программного обеспечения на территории России.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал негативные последствия санкций. Он заявил, что сейчас городские власти переводят оборудование на российское программное обеспечение.

"Есть негативные последствия введенных санкций: перестало работать программное обеспечение для работы паркоматов, которое было приобретено за рубежом, поэтому, действительно, пока есть возможность оплачивать только через мобильное приложение", - сказал глава города.

Не первый случай в России

Ранее сообщалось, что в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России во Владивостоке прекратили работу паркоматы.

По данным издания, оператор парковок во Владивостоке "Цифровое Приморье" был вынужден 1 октября отключить установленные в центре города паркоматы.

Компания, заявили в "Цифровом Приморье", производит анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования. Тем временем водителей попросили пользоваться другими способами оплаты парковки.

Санкции против России

Напомним, что на днях в Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.

Также правительство Австралии продлило санкции на российские и белорусские товары, которые будут облагаться налогом повышенной пошлиной до октября 2025 года.

Недавно Соединенные Штаты Америки решили ужесточить санкции против пяти российских компаний. Под экспортные ограничения попал крупнейший в мире производитель титана из РФ.