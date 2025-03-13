Санкции ЕС могут стать темой переговоров с РФ по перемирию с Украиной, - Рубио

Отвечая на вопрос представителей СМИ в Вашингтоне о позиции Белого дома относительно участия европейских партнеров в мирном процессе, американский чиновник отметил, что официальный Киев "усилил потребность в европейцах". Об этом было указано в совместном заявлении после переговоров делегаций от Украины и США в Джидде 11 марта

"Но я уже публично сказал, что европейцы ввели ряд санкций против Российской Федерации, и я предполагаю, что в любых переговорах - если мы, надеюсь, дойдем до них - с россиянами они поднимут (вопрос, - ред.) этих европейских санкций, которые были наложены на них", - сказал Рубио.

Госсекретарь США выразил мнение, что вопрос европейских санкций "будет на столе" при будущих переговорах с российской стороной.

"Не говоря уже о том, что происходит с замороженными (российскими, - ред.) активами и тому подобное", - добавил он.

Также Рубио считает "само собой разумеющимся", что для того, чтобы в Украине "был мир, в конце этого процесса европейцы должны принять определенное решение относительно того, что они собираются делать с этими санкциями и тому подобное".

"И поэтому я считаю, что они должны быть обязательно привлечены к этому вопросу", - заявил американский чиновник.

Кроме того, Рубио рассказал, что "есть также всевозможные обещания по безопасности, которые европейские страны дали Украине, и это также, я думаю, будет частью этого разговора, когда мы будем продвигаться вперед".