Санкции действуют. Стало известно, скольким россиянам отказали во въезде в Литву и Латвию

Более тысячи россиян не пустили на территорию Литвы и Латвии из-за ограничений, введенных после вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пограничной службы Литвы и Латвии, которое приводит Polskie Radio.
Осенью страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан России, имеющих краткосрочные шенгенские визы, выданные в туристических целях и для отдыха.
В пограничной службе Литвы сообщили, что с 19 сентября она не пропустила 709 россиян, не соблюдавших новые правила въезда. Также силовики аннулировали 29 виз.
"Подавляющее большинство принадлежало к людям, которые подали документы на работу в Литве, но в конце концов не появились. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество въехавших в страну граждан России с сентября возросло почти вдвое", - говорится в сообщении.
Это больше, чем в Латвии. Там количество граждан РФ, пытающихся попасть в эту страну, уменьшилось почти на 40%. Пограничники Латвии заявили, что с сентября отказали во въезде более 400 граждан России.
Запрет на въезд для российских туристов был введен в связи с полномасштабной войной в Украине. Это связано с обеспечением национальной безопасности и нравственными вопросами в связи с агрессией России против Украины.
Напомним, что Министерство иностранных дел Литвы объявило сотрудника посольства Российской Федерации персоной нон грата.
Правительство Латвии ввело ограничения на въезд граждан Российской Федерации через внешнюю границу Европейского Союза. Это решение ограничивает въезд граждан РФ, владельцев краткосрочных шенгенских виз.
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