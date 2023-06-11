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Санкции в действии. В России возникли проблемы с качеством новых партий артснарядов, - Генштаб

Фото: в РФ начались сложности с боеприпасами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На фоне международных санкций в России начались проблемы с боеприпасами. Несколько новых партий были просто запрещены к использованию из-за проблем при изготовлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

"Оборонной промышленности Российской Федерации сказываются международные санкции. По имеющейся информации, крупные партии 122 и 152 мм артиллерийских боеприпасов 2023 года производства, запрещены к использованию из-за их самодетонации", - сообщили в Генштабе.

К тому же, по данным штаба, в РФ отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой.

Напомним, мы сообщали, что только за последний год самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко передал России более 130 тонн боеприпасов. Они шли на войну против Украины.

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