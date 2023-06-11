Санкції в дії. В Росії виникли проблеми з якістю нових партій артснарядів, - Генштаб

"Оборонній промисловості Російської Федерації даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію", - повідомили в Генштабі.

До того ж, за даними штабу, в РФ відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що тільки за останній рік самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко передав Росії понад 130 тонн боєприпасів. Вони йшли на війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.