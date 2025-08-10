RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Санкции давят на железную дорогу РФ: персонал заставляют брать "каникулы" из-за кризиса

Фото: РЖД заставляет работников брать отпуска из-за экономического кризиса в РФ (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

Российский железнодорожный монополист "РЖД" уже несколько месяцев заставляет сотрудников центрального аппарата и региональных управлений брать по два неоплачиваемых "каникулы" ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Как отмечает ЦПД, такая практика продлится как минимум до конца года.

Формально сокращений в компании избежали, однако фактически это скрытое уменьшение расходов на персонал на фоне острой финансовой нестабильности.

"РЖД" теряет прибыль, а объемы перевозок уменьшаются.

Это не проблема отдельной компании, а симптом системного ухудшения деловой активности в России: бизнес сокращает производство, отказывается от логистики и экономит на всем, что не является критически важным для выживания.

Ситуация вокруг "РЖД" - еще один маркер глубоких трансформаций экономики РФ в условиях войны.

Санкции, потеря международных рынков и мобилизация ресурсов на фронт дестабилизируют даже стратегические государственные корпорации.

Война продолжается не только на фронте, но и разъедает экономику России изнутри.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспециалисты Главного управления разведки с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов "РЖД".

В частности хакеры успешно атаковали сайт и мобильный сервис компании. Из-за этого россияне долгое время не могли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение железной дороги. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской, а также Свердловской областей.

