Під санкціями ЄС перебувають 166 осіб і 15 організацій Білорусі

Європейський союз з жовтня минулого року почав вводити санкції проти Білорусі . На сьогодні в списку санкцій знаходяться 166 осіб і 15 компаній.

"З жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи проти Білорусі. Ці заходи були прийняті у відповідь на шахрайський характер президентських виборів, що відбулися в серпні 2020 року в країні, а також залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів", - йдеться в повідомленні.

В ЄС підкреслили, що в цілому 166 фізичних і 15 юридичних осіб в даний час знаходяться під обмежувальними заходами. Ці заходи включають в себе заморожування активів, що застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб, а також заборону на поїздки в ЄС для фізичних осіб.