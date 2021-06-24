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Під санкціями ЄС перебувають 166 осіб і 15 організацій Білорусі

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Брюссель, Четвер 24 червня 2021 14:24
Під санкціями ЄС перебувають 166 осіб і 15 організацій Білорусі Фото: під санкціями ЄС перебувають 166 осіб і 15 організацій Білорусі (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз з жовтня минулого року почав вводити санкції проти Білорусі. На сьогодні в списку санкцій знаходяться 166 осіб і 15 компаній.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

"З жовтня 2020 року ЄС поступово вводить обмежувальні заходи проти Білорусі. Ці заходи були прийняті у відповідь на шахрайський характер президентських виборів, що відбулися в серпні 2020 року в країні, а також залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, представників опозиції і журналістів", - йдеться в повідомленні.

В ЄС підкреслили, що в цілому 166 фізичних і 15 юридичних осіб в даний час знаходяться під обмежувальними заходами. Ці заходи включають в себе заморожування активів, що застосовується як до фізичних, так і до юридичних осіб, а також заборону на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку п'ятого пакету санкцій проти Білорусі, який повинен "закрити останні лазівки" для режиму Лукашенка.

Крім того, сьогодні ЄС ввів секторальні санкції проти Білорусі. Зокрема, тепер обмежений доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів промисловості Білорусі.

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