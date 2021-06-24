Под санкциями ЕС находятся 166 человек и 15 организаций Беларуси

Европейский союз с октября прошлого года начал вводить санкции против Беларуси . На сегодня в санкционном списке находятся 166 человек и 15 компаний.

"С октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры против Беларуси. Эти меры были приняты в ответ на мошеннический характер президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года в стране, а также запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов", - говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что в общей сложности 166 физических и 15 юридических лиц в настоящее время находятся под ограничительными мерами. Эти меры включают в себя заморозку активов, применимое как к физическим, так и к юридическим лицам, а также запрет на поездки в ЕС для физических лиц.