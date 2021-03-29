Через санкцій РНБО анулювали спецдозволу на надри 19 компаніям
В Україні скасували спеціальні дозволи на розробку надр для 19 компаній. Це сталося після санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Про це йдеться в повідомленні Державної служби геології та надр України.
Повідомляється, що спеціальні дозволи анулювали для:
- ТОВ "Гео Коннект"
- ТОВ "ЕджейнМакро"
- ТОВ "Глобал Гео Інвест"
- ТОВ "Транс Сет гео"
- ТОВ "Еко Газ Альянс"
- ТОВ "Епівал Енерджі"
- ТОВ "ГеоПост"
- ТОВ "Юноліт Ойл"
- ТОВ "Профі нафта"
- ТОВ "ГеоТаргент"
- ТОВ "Надра Прайд"
- ТОВ "Бест Гео Тех"
- ТОВ "Гео Стенс"
- ТОВ "Надра Вест Груп"
- ТОВ "Гео Форс Ойл"
- ТОВ "Бест Оил Компані"
- ТОВ "Надрапростір"
- ТОВ "Гео Вертикаль"
- ТОВ "Інфо Гео Тренд"
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти 19 компаній в сфері надрокористування. Кабінету міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком доручено забезпечити моніторинг ефективності обмежувальних заходів.
Зазначимо, згідно з відкритими даними, як мінімум 16 компаній з цього списку мають відношення до групи бізнесмена Павла Фукса. У той же час сам бізнесмен заперечує свою причетність до цих компаній.
Крім того, в РНБО обіцяли, що найближчим часом буде оприлюднено інформацію про те, як і кому передавалися українські надра.