Из-за санкций СНБО аннулировали спецразрешения на недра 19 компаниям
В Украине отменили специальные разрешения на разработку недр для 19 компаний. Это произошло после санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр Украины.
Сообщается, что специальные разрешения аннулировали для:
- ООО "Гео Коннект"
- ООО "ЭджейнМакро"
- ООО "Глобал Гео Инвест"
- ООО "Транс Сет гео"
- ООО "Эко Газ Альянс"
- ООО "Эпивал Энерджи"
- ООО "ГеоПост"
- ООО "Юнолит Ойл"
- ООО "Профи нефть"
- ООО "ГеоТаргент"
- ООО "Надра Прайд"
- ООО "Бест Гео Тех"
- ООО "Гео Стенс"
- ООО "Надра Вест Групп"
- ООО "Гео Форс Ойл"
- ООО "Бест Оил Компани"
- ООО "Надрапростир"
- ООО "Гео Вертикаль"
- ООО "Инфо Гео Тренд"
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования. Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить мониторинг эффективности ограничительных мер.
Отметим, согласно открытым данным, как минимум 16 компаний из этого списка имеют отношение к группе бизнесмена Павла Фукса. В то же время сам бизнесмен отрицает свою причастность к этим компаниям.
Кроме того, в СНБО обещали, что в ближайшее время будет обнародована информация о том, как и кому передавались украинские недра.