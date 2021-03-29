Из-за санкций СНБО аннулировали спецразрешения на недра 19 компаниям

В Украине отменили специальные разрешения на разработку недр для 19 компаний. Это произошло после санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр Украины .

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования. Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить мониторинг эффективности ограничительных мер.

Отметим, согласно открытым данным, как минимум 16 компаний из этого списка имеют отношение к группе бизнесмена Павла Фукса. В то же время сам бизнесмен отрицает свою причастность к этим компаниям.

Кроме того, в СНБО обещали, что в ближайшее время будет обнародована информация о том, как и кому передавались украинские недра.