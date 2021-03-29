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Из-за санкций СНБО аннулировали спецразрешения на недра 19 компаниям

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 14:48
Из-за санкций СНБО аннулировали спецразрешения на недра 19 компаниям Фото: СНБО ранее ввел санкции против этих 19 компаний (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине отменили специальные разрешения на разработку недр для 19 компаний. Это произошло после санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр Украины.

Сообщается, что специальные разрешения аннулировали для:

  • ООО "Гео Коннект"
  • ООО "ЭджейнМакро"
  • ООО "Глобал Гео Инвест"
  • ООО "Транс Сет гео"
  • ООО "Эко Газ Альянс"
  • ООО "Эпивал Энерджи"
  • ООО "ГеоПост"
  • ООО "Юнолит Ойл"
  • ООО "Профи нефть"
  • ООО "ГеоТаргент"
  • ООО "Надра Прайд"
  • ООО "Бест Гео Тех"
  • ООО "Гео Стенс"
  • ООО "Надра Вест Групп"
  • ООО "Гео Форс Ойл"
  • ООО "Бест Оил Компани"
  • ООО "Надрапростир"
  • ООО "Гео Вертикаль"
  • ООО "Инфо Гео Тренд"

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против 19 компаний в сфере недропользования. Кабинету министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком поручено обеспечить мониторинг эффективности ограничительных мер.

Отметим, согласно открытым данным, как минимум 16 компаний из этого списка имеют отношение к группе бизнесмена Павла Фукса. В то же время сам бизнесмен отрицает свою причастность к этим компаниям.

Кроме того, в СНБО обещали, что в ближайшее время будет обнародована информация о том, как и кому передавались украинские недра.

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