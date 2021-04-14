Після санкцій проти контрабандистів надходження з митниці можуть впасти

Боротьба з контрабандою в Україні сповільнила темпи розмитнення вантажів, через що у квітні Держмитниця може зірвати план зборів у казну. Однак у Раді вважають, що в разі успішної боротьби із незаконними товарами у майбутньому всі втрати будуть відшкодовані сторицею.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою ".

За інформацією РБК-Україна, як мінімум у перший тиждень після запровадження санкцій в окремих регіонах темпи розмитнення вантажів впали. Через це у квітні Держмитниця може зірвати план зборів у казну, встановлений Мінфіном. Джерело видання у міністерстві зазначило, що поки рано говорити про те, чи буде недобір у бюджет. Там наголосили, що потрібно дочекатися кінця місяця.

Голова комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") у розмові з РБК-Україна зазначив, що такий ризик є. Але це, переконаний депутат, не означає, що з контрабандою не потрібно боротися. "Якщо боротьба буде успішною, ми сторицею все відшкодуємо у майбутньому", - підкреслив він.