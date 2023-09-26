Санкций недостаточно. Зеленский анонсировал больше действий против России

Санкций против России недостаточно, поэтому Украина будет больше действовать против государства-террориста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского .

По его словам, на Ставке был отдельный содержательный доклад разведки по ситуации в российском ВПК.

"Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций недостаточно - будет больше", - говорится в заявлении.

Также Зеленский добавил, что будет больше украинских действий против государства-террориста.

"Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", - сказал президент.

Санкции против России

Сегодня сообщалось, что в Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.

Также правительство Австралии продлило санкции на российские и белорусские товары, которые будут облагаться налогом повышенной пошлиной до октября 2025 года.

Недавно Соединенные Штаты Америки решили ужесточить санкции против пяти российских компаний. Под экспортные ограничения попал крупнейший в мире производитель титана из РФ.