ru ua
Вт, 05 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санкції заковують Путіна в лещата, які поступово затягуються, - Боррель

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 05 липня 2022 12:44
Санкції заковують Путіна в лещата, які поступово затягуються, - Боррель Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Санкції Європейського союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

"Ймовірно, в найближчому майбутньому Путін не змінить свої стратегічні розрахунки: його дії не керуються в першу чергу економічною логікою. Однак, змушуючи його вибирати: або масло, або гармати, санкції заганяють його в лещата, які поступово затягуються", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що нібито через західні санкції змушений прискорити об'єднання з Білоруссю.

Раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на" військову машину " президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Евросоюз Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
Коли закінчиться війна в Україні: можливі терміни та умови
DAILY
Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба, Київська ОВА: Сили оборони на своїх місцях у повній бойовій готовності