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Санкції США проти "Північного потоку-2" стали частиною "надзвичайного стану", - Байден

Автор: Артур Родивилов

Санкції проти "Північного потоку-2" стали частиною "надзвичайного стану" щодо РФ. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден заявив, що даний указ є відповіддю на російські проекти, які націлені на розширення російського впливу на енергетичні ресурси Європи, що послабить енергетичну безпеку європейських країн, у тому числі України.

"Я видав розпорядження про вжиття додаткових заходів щодо низки російських експортних енергетичних трубопроводів у зв'язку з надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, створюваної шкідливою зовнішньою політикою уряду Росії", - зазначив Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом має намір попросити свого американського колегу втрутитися в ситуацію з "Північним потоком-2".

На думку видання Bloomberg, Німеччина не зупинить прокачування газу по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.

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Північний потік-2Російська Федерація