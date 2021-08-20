Санкції США проти "Північного потоку-2" стали частиною "надзвичайного стану", - Байден

Санкції проти "Північного потоку-2" стали частиною "надзвичайного стану" щодо РФ. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Байден заявив, що даний указ є відповіддю на російські проекти, які націлені на розширення російського впливу на енергетичні ресурси Європи, що послабить енергетичну безпеку європейських країн, у тому числі України.
"Я видав розпорядження про вжиття додаткових заходів щодо низки російських експортних енергетичних трубопроводів у зв'язку з надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, створюваної шкідливою зовнішньою політикою уряду Росії", - зазначив Байден.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом має намір попросити свого американського колегу втрутитися в ситуацію з "Північним потоком-2".
На думку видання Bloomberg, Німеччина не зупинить прокачування газу по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.