США ввели нові санкції проти Росії через "Північний потік-2"
США ввели санкції проти двох росіян і одного судна РФ, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2". Держдепартамент надав до Конгресу звіт про нові обмеження проти учасників проєкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.
У пресрелізі наголошується, що відомство надало в Конгрес звіт, в якому перераховані одне російське судно і два росіянина, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2".
"Особи, зазначені у звіті, будуть піддані санкціям", - наголошується в повідомленні.
Крім того, президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє американському уряду вводити санкції проти учасників "Північного потоку-2".
Нагадаємо, на думку видання Bloomberg, Німеччина не зупинить прокачування газу по "Північному потоку-2", навіть якщо Росія його спробує використовувати як геополітичну зброю.
Відзначити, у Європарламенті виступили проти угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Там нагадали, що проект загрожує безпеці України і всієї Європи.