Санкції проти Медведчука: стало відомо, коли Верховний суд може винести рішення

Про це сказав адвокат Валентин Рибін, який представляє інтереси позивача, йдеться в матеріалі " Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі ".

За його словами, за майже чотири місяці з моменту подачі скарги суд так і не приступив до її розгляду по суті. Це пов'язано з тим, що СБУ заявила в суді докази з грифом "таємно", а не всі судді колегії мали допуск відповідного рівня.

Зараз, за словами адвоката, немає перешкод для розгляду справи, зокрема, вже сформована нова колегія суддів. Процес почнеться в кінці червня, а винесення вердикту Рибін очікує до кінця літа. Кодекс адмінсудочинства, нагадав співрозмовник, взагалі відводить на розгляд подібних справ 60 днів.

"Ми вже давно перевищили цей термін, тому я не думаю, що суд зацікавлений якимось чином і далі затягувати. Я думаю, що одне-два засідання і ми розглянемо цю справу. Вважаю, що до кінця літа можна розраховувати на рішення суду", - зазначив адвокат.