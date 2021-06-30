Санкции против Медведчука: стало известно, когда Верховный суд может вынести решение

Вынесение вердикта Верховного суда Украины относительно санкций против нардепа Виктора Медведчука должно быть в конце лета. Сейчас нет препятствий для рассмотрения дела.

Об этом сказал адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы истца, говорится в материале " Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик соответствует власти ".

По его словам, за почти четыре месяца с момента подачи жалобы суд так и не приступил к ее рассмотрению по существу. Это связано с тем, что СБУ заявила в суде доказательства с грифом "секретно", а не все судьи коллегии имели допуск соответствующего уровня.

Сейчас, по словам адвоката, нет препятствий для рассмотрения дела, в частности, уже сформирована новая коллегия судей. Процесс начнется в конце июня, а вынесения вердикта Рыбин ожидает до конца лета. Кодекс админсудопроизводства, напомнил собеседник, вообще отводит на рассмотрение подобных дел 60 дней.

"Мы уже давно превысили этот срок, поэтому я не думаю, что суд заинтересован каким-то образом и дальше затягивать. Я думаю, что одно-два заседания и мы рассмотрим это дело. Считаю, что до конца лета можно рассчитывать на решение суда", - отметил адвокат.