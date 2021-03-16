Санкції проти Медведчука підтримали більшість українців

Серед усіх опитаних 54% підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.

Майже дві третини (63,5%) опитаних зазначають, що їх ставлення до Віктора Медведчука після запровадження цих санкцій не змінилося, 20% - що воно погіршилося, а 5% - що воно покращилося.

Половина (51,5%) опитаних відповіли, що їх ставлення до президента Володимира Зеленського після запровадження цих санкцій не змінилося, 21% - що воно покращилося, а 17% - що воно погіршилося.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.