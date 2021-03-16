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Санкции против Медведчука поддержали большинство украинцев

Автор: Александр Белоус

В начале марта 45% опрошенных ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении Виктора Медведчука, еще 41,5% - "кое-что слышали об этом". Еще 13% респондентов заявили, что "впервые о них слышат".

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Среди всех опрошенных 54% поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал об этих санкциям еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.

Почти две трети (63,5%) опрошенных отмечают, что их отношение к Виктору Медведчуку после введения санкций не изменилось, 20% - что оно ухудшилось, а 5% - что оно улучшилось.

Половина (51,5%) опрошенных ответили, что их отношение к президенту Владимиру Зеленскому после введения санкций не изменилось, 21% - что оно улучшилось, а 17% - что оно ухудшилось.

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (58%) одобряют решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Не поддерживают санкции 28% респондентов.

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Новости Украины Виктор МедведчукопросСанкции
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