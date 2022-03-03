Британія ввела санкції проти соратників Путіна
Британія ввела санкції проти соратників Володимира Путіна. Заморожені активи російських олігархів Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.
"Сьогодні уряд (Британії-ред.) оголосив про повне заморожування активів і заборону на поїздки щодо Алішера Усманова та Ігоря Шувалова, двох великих російських олігархів, що мають значні інтереси у Великобританії і тісні зв'язки з Кремлем", - йдеться в релізі.
Відзначається, що після введення санкцій соратники Путіна відрізані від своїх значних фінансових активів у Британії, включаючи елітну нерухомість на десятки мільйонів доларів. Обмеження набирають чинності від сьогодні.
Загальний стан олігархів оцінюється в 19 млрд доларів. Алішер Усманов є засновником USM Holdings, яка працює в таких секторах, як видобувна промисловість і телекомунікації. Ігор Шувалов обіймав посади першого віцепрем'єра, глави апарату уряду, двічі працював помічником Володимира Путіна. Є головою правління ВЕБа з 2018 року, одного з банків, які нещодавно зазнали повного заморожування активів.
Після вторгнення Росії в Україну Великобританія ввела санкції щодо 11 російських олігархів. З урахуванням Усманова і Шувалова їх число зросло до 13.
Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну глава МЗС Британії Ліз трас заявила, що Лондон не заспокоїться до тих пір, поки економіка РФ не буде зруйнована.
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