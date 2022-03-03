ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія ввела санкції проти соратників Путіна

Новость на русском →
Лондон, Четвер 03 березня 2022 21:34
Британія ввела санкції проти соратників Путіна Фото: Британія ввела санкції проти соратників Путіна (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Британія ввела санкції проти соратників Володимира Путіна. Заморожені активи російських олігархів Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.

"Сьогодні уряд (Британії-ред.) оголосив про повне заморожування активів і заборону на поїздки щодо Алішера Усманова та Ігоря Шувалова, двох великих російських олігархів, що мають значні інтереси у Великобританії і тісні зв'язки з Кремлем", - йдеться в релізі.

Відзначається, що після введення санкцій соратники Путіна відрізані від своїх значних фінансових активів у Британії, включаючи елітну нерухомість на десятки мільйонів доларів. Обмеження набирають чинності від сьогодні.

Загальний стан олігархів оцінюється в 19 млрд доларів. Алішер Усманов є засновником USM Holdings, яка працює в таких секторах, як видобувна промисловість і телекомунікації. Ігор Шувалов обіймав посади першого віцепрем'єра, глави апарату уряду, двічі працював помічником Володимира Путіна. Є головою правління ВЕБа з 2018 року, одного з банків, які нещодавно зазнали повного заморожування активів.

Після вторгнення Росії в Україну Великобританія ввела санкції щодо 11 російських олігархів. З урахуванням Усманова і Шувалова їх число зросло до 13.

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну глава МЗС Британії Ліз трас заявила, що Лондон не заспокоїться до тих пір, поки економіка РФ не буде зруйнована.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Санкції Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі