Британія ввела санкції проти соратників Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії .

"Сьогодні уряд (Британії-ред.) оголосив про повне заморожування активів і заборону на поїздки щодо Алішера Усманова та Ігоря Шувалова, двох великих російських олігархів, що мають значні інтереси у Великобританії і тісні зв'язки з Кремлем", - йдеться в релізі.

Відзначається, що після введення санкцій соратники Путіна відрізані від своїх значних фінансових активів у Британії, включаючи елітну нерухомість на десятки мільйонів доларів. Обмеження набирають чинності від сьогодні.

Загальний стан олігархів оцінюється в 19 млрд доларів. Алішер Усманов є засновником USM Holdings, яка працює в таких секторах, як видобувна промисловість і телекомунікації. Ігор Шувалов обіймав посади першого віцепрем'єра, глави апарату уряду, двічі працював помічником Володимира Путіна. Є головою правління ВЕБа з 2018 року, одного з банків, які нещодавно зазнали повного заморожування активів.

Після вторгнення Росії в Україну Великобританія ввела санкції щодо 11 російських олігархів. З урахуванням Усманова і Шувалова їх число зросло до 13.