Україна повинна отримати ту зброю, яка їй потрібна у війні з РФ, - глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що не робить відмінностей між легким і важким озброєннями. За її словами, Україна повинна отримати те, що їй необхідно для захисту від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Єврокомісії виданню Bild.