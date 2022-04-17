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Україна повинна отримати ту зброю, яка їй потрібна у війні з РФ, - глава Єврокомісії

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Брюссель, Неділя 17 квітня 2022 15:04
Україна повинна отримати ту зброю, яка їй потрібна у війні з РФ, - глава Єврокомісії Фото: Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що не робить відмінностей між легким і важким озброєннями. За її словами, Україна повинна отримати те, що їй необхідно для захисту від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Єврокомісії виданню Bild.

"Я не роблю відмінностей між важкою і легкою зброєю. Україна повинна отримати те, що їй потрібно для захисту і з чим вона може впоратися", - сказала Урсула фон дер Ляйен, відповідаючи на питання, чи підтримує вона постачання важких озброєнь українським військовим.

Глава Єврокомісії додала, що країни ЄС виділять 1,5 млрд євро на закупівлю озброєнь для України. При цьому, уточнила вона, багато держав здійснюють додаткові постачання.

Нагадаємо, раніше Офіс президента України розкритикував Європу за постачання озброєнь. Там зазначили, що європейці дають не те, про що їх просять.

Відзначити, США мають намір прискорити доставлення Україні боєприпасів через загрозу російського наступу на сході країни.

Україна протистоїть російському вторгненню 53-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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