Росія через санкції не може поновити запас високоточних боєприпасів, - Пентагон
Санкції країн-союзників все сильніше вдаряють по військові промисловості Росії. Окупанти не можуть поновити запаси високоточних боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.
За словами високопоставленого представника оборонного відомства США, як відзначив репортер, Росія не може поповнити запаси високоточних боєприпасів через відсутність можливості імпортувати компоненти для цієї зброї.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наступні санкції США будуть націлені проти військово-промислового комплексу країни-окупанта.
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