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Росія через санкції не може поновити запас високоточних боєприпасів, - Пентагон

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Понеділок 18 квітня 2022 22:24
Росія через санкції не може поновити запас високоточних боєприпасів, - Пентагон Фото: Росія через санкції не може поновити запас високоточних боєприпасів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Санкції країн-союзників все сильніше вдаряють по військові промисловості Росії. Окупанти не можуть поновити запаси високоточних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства США, як відзначив репортер, Росія не може поповнити запаси високоточних боєприпасів через відсутність можливості імпортувати компоненти для цієї зброї.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наступні санкції США будуть націлені проти військово-промислового комплексу країни-окупанта.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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