Санкції можуть бути одним із способів стримування РФ, - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що санкції проти Російської Федерації можуть бути одним зі способів її стримування. Він зазначив, що Росія нарощує війська на кордоні з Україною, порушує режим припинення вогню, проводить кампанію дезінформації та інші провокації.
Про це Ландсбергіс заявив під час відеоконференції Ради Євросоюзу з закордонних справ, повідомляє прес-служба МЗС Литви.
За словами глави литовського МЗС, дії Росії показують, що Москва "не зацікавлена ні в пошуках мирного рішення конфлікту, ні в дотриманні міжнародних зобов'язань".
"Ми не повинні себе обманювати. Те, що відбувається на сході України, - це не просто напад на цю країну. Це напад на всіх нас, наші цінності і демократичний світ. Росія намагається підірвати довіру до наших зобов'язань перед партнерами. Зараз дуже важливо стежити за подальшими кроками Росії. Наша відповідь не менш важливий. Санкції можуть бути одним з можливих способів стримування", - сказав він.
Дипломат підкреслив, що країни - члени ЄС "повинні разом ясно дати зрозуміти Росії, що її агресія проти суверенної держави буде мати серйозні наслідки".
Також Ландсбергіс закликав колег "скористатися можливістю, проявити солідарність з Україною і побачити ситуацію своїми очима".
Нагадаємо, 16 квітня в Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном. До переговорів також по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема переговорів - російська агресія проти України.
Крім того, президент РФ Володимир Путін, який також є стороною переговорного процесу в нормандському форматі, не підключився до переговорів.