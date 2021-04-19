ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Санкції можуть бути одним із способів стримування РФ, - МЗС Литви

Новость на русском → Вільнюс, Понеділок 19 квітня 2021 22:15
Санкції можуть бути одним із способів стримування РФ, - МЗС Литви Фото: Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що санкції проти Російської Федерації можуть бути одним зі способів її стримування. Він зазначив, що Росія нарощує війська на кордоні з Україною, порушує режим припинення вогню, проводить кампанію дезінформації та інші провокації.

Про це Ландсбергіс заявив під час відеоконференції Ради Євросоюзу з закордонних справ, повідомляє прес-служба МЗС Литви.

За словами глави литовського МЗС, дії Росії показують, що Москва "не зацікавлена ні в пошуках мирного рішення конфлікту, ні в дотриманні міжнародних зобов'язань".

"Ми не повинні себе обманювати. Те, що відбувається на сході України, - це не просто напад на цю країну. Це напад на всіх нас, наші цінності і демократичний світ. Росія намагається підірвати довіру до наших зобов'язань перед партнерами. Зараз дуже важливо стежити за подальшими кроками Росії. Наша відповідь не менш важливий. Санкції можуть бути одним з можливих способів стримування", - сказав він.

Дипломат підкреслив, що країни - члени ЄС "повинні разом ясно дати зрозуміти Росії, що її агресія проти суверенної держави буде мати серйозні наслідки".

Також Ландсбергіс закликав колег "скористатися можливістю, проявити солідарність з Україною і побачити ситуацію своїми очима".

Нагадаємо, 16 квітня в Парижі відбулася зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном. До переговорів також по відеозв'язку приєдналася канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головна тема переговорів - російська агресія проти України.

Крім того, президент РФ Володимир Путін, який також є стороною переговорного процесу в нормандському форматі, не підключився до переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Україна Литва Санкції проти Росії
NEWS
Підгрупа ТКГ з безпеки завтра збереться на екстрене засідання, - Арестович
Підгрупа ТКГ з безпеки завтра збереться на екстрене засідання, - Арестович
DAILY
Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України