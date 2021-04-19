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Санкции могут быть одним из способов сдерживания РФ, - МИД Литвы

Новина українською → Вильнюс, Понедельник 19 апреля 2021 22:15
Санкции могут быть одним из способов сдерживания РФ, - МИД Литвы Фото: Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции против Российской Федерации могут быть одним из способов ее сдерживания. Он отметил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, нарушает режим прекращения огня, проводит кампанию дезинформации и другие провокации.

Об этом Ландсбергис заявил во время видеоконференции Совета Евросоюза по иностранным делам, сообщает пресс-служба МИД Литвы.

По словам главы литовского МИДа, действия России показывают, что Москва "не заинтересована ни в поисках мирного решения конфликта, ни в соблюдении международных обязательств".

"Мы не должны себя обманывать. То, что происходит на востоке Украины, - это не просто нападение на эту страну. Это нападение на всех нас, наши ценности и демократический мир. Россия пытается подорвать доверие к нашим обязательствам перед партнерами. Сейчас очень важно следить за дальнейшими шагами России. Наш ответ не менее важен. Санкции могут быть одним из возможных способов сдерживания", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что страны - члены ЕС "должны вместе ясно дать понять России, что ее агрессия против суверенного государства будет иметь серьезные последствия".

Также Ландсбергис призвал коллег "воспользоваться возможностью, проявить солидарность с Украиной и увидеть ситуацию своими глазами".

Напомним, 16 апреля в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном. К переговорам также по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Главная тема переговоров - российская агрессия против Украины.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин, который также является стороной переговорного процесса в нормандском формате, не подключился к переговорам.

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