Путін хизується "надсучасною" зброєю, хоча насправді вона відстала і неефективна

В Росії зараз проходить військово-технічний форум "Армія-22", на якому демонструють нібито високоефективну російську зброю. Але насправді озброєння застаріле і неефективне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram .

Зазначається, що російське озброєння відстане у порівнянні із західними аналогами.

Зокрема, Військово-промисловий комплекс РФ не виробляє принципово нових розробок, оскільки там досі користуються радянськими здобутками.

Окрім того, виробництво озброєння Росії залежить від західної електроніки та підприємств із України. Через санкції та військову агресію проти нашої країни росіяни не мають до них доступу.

Також у Центрі зазначають, що ВПК Росії занепадає, як і інші галузі російської економіки, - підприємства простоюють, працівники залишаються без роботи.

До того ж, трофейна російська техніка має виробничий брак, а отже Росія наражає своїх же солдат на небезпеку при експлуатації.

А серія пожеж і вибухів на підприємствах ВПК, як зазначають у Центрі, свідчить про наміри чиновників приховати реальний стан галузі.