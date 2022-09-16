Санкції вже заважають Росії виробляти сучасну зброю, - Reuters

Про це заявив адмірал Роб Бауер, який очолює Військовий комітет НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Їм (російським заводам – ред.) дедалі більше заважають санкції, тому що деякі з компонентів, які їм потрібні для їх систем озброєнь, надходять від західної промисловості. Так, суттєво скоротився випуск крилатих ракет", - заявив Бауер.

За його словами, попри дефіцит ряду комплектуючих, російська промисловість все ще може виготовляти багато боєприпасів.

"Наскільки нам відомо, росіяни все ще мають значну промислову базу і здатні виготовляти багато боєприпасів. І у них ще багато боєприпасів", - додав він.