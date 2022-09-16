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Санкции уже мешают России производить современное оружие, - Reuters

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Москва, Пятница 16 сентября 2022 16:56
Санкции уже мешают России производить современное оружие, - Reuters Фото: санкции мешают России производить современное оружие (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине.

Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Им (российским заводам – ред.) все больше и больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Так, существенно сократился выпуск крылатых ракет", - заявил Бауэр.

По его словам, несмотря на дефицит ряда комплектующих, российская промышленность все еще может производить много боеприпасов.

"Насколько нам известно, русские все еще имеют значительную промышленную базу и способны производить много боеприпасов. И у них еще много боеприпасов", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин похвастался "сверхсовременным" оружием, но оно отсталое и неэффективное. Военно-промышленный комплекс РФ не производит принципиально новых разработок, а до сих пор пользуется советскими достижениями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего от своей агрессии пострадает сама РФ. Украина вместе с международными партнерами будет давить на государство-агрессор по всем фронтам.

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