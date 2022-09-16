Санкции уже мешают России производить современное оружие, - Reuters

Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Им (российским заводам – ред.) все больше и больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Так, существенно сократился выпуск крылатых ракет", - заявил Бауэр.

По его словам, несмотря на дефицит ряда комплектующих, российская промышленность все еще может производить много боеприпасов.

"Насколько нам известно, русские все еще имеют значительную промышленную базу и способны производить много боеприпасов. И у них еще много боеприпасов", - добавил он.