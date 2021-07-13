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Санкції щодо Медведчука готувалися ще з літа 2019 року

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Вівторок 13 липня 2021 09:34
Санкції щодо Медведчука готувалися ще з літа 2019 року Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Санкції проти нардепа Віктора Медведчука готувалися ще два роки тому. Розглядалися кілька варіантів обмежувальних заходів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пан Секретар. Яку роль Олексій Данилов грає в команді президента".

За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка, проти Медведчука розглядали персональні санкції за фінансування тероризму.

"По телеканалах Медведчука-Козака ми готувалися ще з червня 2019 року, тоді було кілька варіантів, що можна зробити. Включаючи персональні санкції за фінансування тероризму", - сказав він у коментарі РБК-Україна.

Однак жорсткий варіант вирішення проблеми з кумом російського президента, за словами поінформованих співрозмовників РБК-Україна, знову запропонував Зеленському саме Олексій Данилов-чинний секретар РНБО.

Нагадаємо, в лютому РНБО прийняла рішення про введення санкцій проти Медведчука, а пізніше це рішення було введено в дію президентом Володимиром Зеленським.

Вже в травні, 11 числа, Медведчуку і його соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Через два дні суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Цей запобіжний захід нещодавно продовжили до вересня.

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