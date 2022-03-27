Санкції діятимуть до виведення військ РФ з території України, - глава МЗС Британії

"Ми знаємо, що Росія підписала чимало угод, які вона просто не виконує. Тому потрібні жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль. Ці санкції можуть перестати діяти тільки за умови повного припинення вогню і виведення військ, а також зобов'язань про те, що агресії більше не буде", - сказала чиновник.

Міністр додала, що санкції можуть вводитися ще в разі подальшої агресії РФ в майбутньому.

"Це реальний важіль, який я думаю, можна використовувати", - говорить Трас.

За даними британського уряду, на цей момент Лондон ввів санкції щодо російських банків із загальним обсягом активів на суму 658,65 мільярда доларів США, а також проти олігархів і членів їх сімей зі статком понад 197,86 мільярда доларів.