Санкції діятимуть до виведення військ РФ з території України, - глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що введені щодо російських фізосіб і компаній санкції можуть бути зняті тільки після виведення РФ військ з території України та зобов'язань Кремля і припинити агресію.
Про це 27 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави британського МЗС газеті The Telegraph.
"Ми знаємо, що Росія підписала чимало угод, які вона просто не виконує. Тому потрібні жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль. Ці санкції можуть перестати діяти тільки за умови повного припинення вогню і виведення військ, а також зобов'язань про те, що агресії більше не буде", - сказала чиновник.
Міністр додала, що санкції можуть вводитися ще в разі подальшої агресії РФ в майбутньому.
"Це реальний важіль, який я думаю, можна використовувати", - говорить Трас.
За даними британського уряду, на цей момент Лондон ввів санкції щодо російських банків із загальним обсягом активів на суму 658,65 мільярда доларів США, а також проти олігархів і членів їх сімей зі статком понад 197,86 мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, які завдадуть шкоди оборонно-промисловому комплексу.
Також повідомлялося про те, що США готуються ввести санкцій проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб.
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