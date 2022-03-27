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Санкції діятимуть до виведення військ РФ з території України, - глава МЗС Британії

Фото: глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що введені щодо російських фізосіб і компаній санкції можуть бути зняті тільки після виведення РФ військ з території України та зобов'язань Кремля і припинити агресію.

Про це 27 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави британського МЗС газеті The Telegraph.

"Ми знаємо, що Росія підписала чимало угод, які вона просто не виконує. Тому потрібні жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль. Ці санкції можуть перестати діяти тільки за умови повного припинення вогню і виведення військ, а також зобов'язань про те, що агресії більше не буде", - сказала чиновник.

Міністр додала, що санкції можуть вводитися ще в разі подальшої агресії РФ в майбутньому.

"Це реальний важіль, який я думаю, можна використовувати", - говорить Трас.

За даними британського уряду, на цей момент Лондон ввів санкції щодо російських банків із загальним обсягом активів на суму 658,65 мільярда доларів США, а також проти олігархів і членів їх сімей зі статком понад 197,86 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, які завдадуть шкоди оборонно-промисловому комплексу.

Також повідомлялося про те, що США готуються ввести санкцій проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб.

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