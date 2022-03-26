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США введуть санкції проти компаній РФ, які постачають товари військовим і розвідслужбі, - WSJ

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Субота 26 березня 2022 04:57
США введуть санкції проти компаній РФ, які постачають товари військовим і розвідслужбі, - WSJ Фото: США запровадять нові санкції проти російських компаній (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб, у тому числі компоненти подвійного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Про введення нових обмежувальних заходів може бути оголошено вже наступного тижня.

Санкції міністерства фінансів Штатів стануть продовженням ударів Вашингтона і союзників по цілій низці секторів економіки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Зокрема, ці обмеження спрямовані на блокування або заборону операцій з організаціями або людьми, пов'язаними з агресією Москви.

Як зазначають офіційні особи США, російський уряд значною мірою покладався на ключові західні та міжнародні технології для функціонування своєї оборонної промисловості. Нові санкції призначені для компаній, що входять в закупівельні мережі РФ, які виробляють і купують товари як цивільного, так і військового призначення.

Очікується, що серед підсанкційних компаній, які раніше потрапляли у "чорний список" міністерства торгівлі США, будуть: "Сернія Інжиніринг", московська компанія Sertal, а також чотири підставних компанії, які "Сернія" і "Сертал" використовують для спрощення закупівель для збройних сил.

Санкції американського Мінфіну зачіпають будь-які фінансові операції, погрожуючи позбавити ці компанії можливості вести бізнес де б то не було.

Санкції в поєднанні з обмеженнями експортного контролю також відрізають доступ до комп'ютерних чіпів іноземного виробництва, а також до фінансування і компонентів, необхідних для їх виробництва всередині країни.

За словами керівника відділу глобальних санкцій і ризиків в Асоціації сертифікованих фахівців по боротьбі з відмиванням грошей Джустіни Вокер, у сукупності ці заходи "можуть мати дуже великий вплив, який потім пошириться на всю російську економіку". Вона додала, що хоча деякі з заходів експортного контролю націлені на технічні можливості уряду і збройних сил, чимало також зачіпають економіку в цілому.

Адміністрація Байдена також планує ввести обмежувальні заходи щодо технологічних компаній, які також надають допомогу Кремлю у веденні війни. Серед тих, хто потрапив під санкції - АТ "НДІ-Вектор", АТ "Мікрон".

Крім того, розглядаються можливі санкції щодо iGrids (має партнерські угоди з декількома фірмами, що займаються технологіями та кіберзахистом, включаючи "Лабораторію Касперського").

Раніше повідомлялося, що Велика Британія ввела нові санкції проти Росії, які завдадуть шкоди оборонно-промисловому комплексу.

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Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії
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