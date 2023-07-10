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В Санкт-Петербурге произошел сильный пожар

Фото: в российском Санкт-Петербурге произошел пожар (t.me/mchs_official)
Автор: Владимир Костырин

В Санкт-Петербурге (РФ)произошел сильный пожар на территории производственно-складского здания. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв.м. Спасатели проводили эвакуацию граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского МЧС.

Пожар произошел рано утром в понедельник, 10 июля, в Калининском районе города.

По данным ведомства, из горящего здания было эвакуировано 7 человек.

Также сообщается, что огонь быстро распространяется по причине высокой пожарной загрузки.

На месте происшествия из состава МЧС работают 110 человек и 27 единиц техники. Кроме того, "проводится наращивание группировки".

Данных о возможных жертвах и пострадавших пока нет. Пожар уже был локализован.

В ведомстве добавили, что специалисты намерены провести замеры воздуха для определения концентрации вредных веществ.

Чрезвычайные происшествия в РФ

В Российской Федерации в последнее время фиксируют все большее количество ЧП, а происходят они в разных регионах, как близких к границе, так и отдаленных. Так, в стране-агрессоре случаются пожаров, дроны врезаются в дома или же происходят взрывы.

Напомним, что недавно в Санкт-Петербурге также произошел пожар в районе складов. Перед этим в Подмосковье в Химках произошел пожар в нежилом здании, в котором находятся разные предприятия.

А 7 июля стало известно, что в российской Самарской области произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, в результате чего погибли шесть человек.

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