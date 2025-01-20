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Санду ответила, при каких условиях Молдова окажет финансовую поддержку для Приднестровья

Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Молдова готова предоставить непризнанному Приднестровью неотложную помощь для преодоления энергетического кризиса. В перспективе рассматривается возможность финансовой поддержки с участием международных партнеров.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Newsmaker.

По словам Санду, Молдова готова предоставить Приднестровью помощь для преодоления последствий энергокризиса.

"Мы повторяем наше предложение, включая помощь, которую можем предоставить - генераторы, медицинская помощь, лекарства - все, что необходимо людям в этот период", - сказала она.

Санду также заявила, что при условии вывода из региона российских "миротворцев" возможна и финансовая помощь.

"Но это будет возможно после вывода российской армии и замены "миротворческой" миссии гражданской миссией под эгидой ООН или ЕС. Это основные условия, при которых мы можем прийти и оказать значительную помощь... Эта помощь должна поступить от наших партнеров по развитию, потому что мы все еще находимся в сложной финансовой ситуации", - подчеркнула она.

Энергетический кризис в Приднестровье

Стоит напомнить, что Украина с 1 января полностью прекратила транзит российского газа в Молдову и страны ЕС. Тогда же Приднестровье осталось без отопления и горячей воды.

В Молдове предупредили, что энергосистема Приднестровья может выйти из строя, поскольку в ней наблюдается острый дефицит электроэнергии. В то же время Молдова предложила властям непризнанной "республики" закупить газ из Европы за свой счет, однако та отказалась.

Подробнее о том, что ждет Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину, - читайте в материале РБК-Украина.

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МолдоваМайя Санду