Санду рассказала, почему следующего премьера Молдовы решили искать в Украине

Санду отметила, что решение о выдвижении Александру Мунтяну приняли после коллективного обсуждения с коллегами из правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

"В тот момент, когда господин Дорин Речан объявил нам, что не хочет больше исполнять обязанности премьер-министра, мы собрались вместе с несколькими коллегами из PAS и обсудили, каким должен быть профиль следующего премьер-министра", - сказала Санду.

Санду отметила, что будущий премьер-министр должен иметь экономический профиль, учитывая текущую ситуацию в стране.

"И мы решили, что профиль должен быть экономическим, потому что по многим объективным и субъективным причинам у нас сложная экономическая ситуация", - добавила она.

По ее словам, кандидатура Александру Мунтяну была выбрана из нескольких претендентов как наиболее подходящая.

"Мы проанализировали несколько кандидатур, и я связалась с ним. Через некоторое время нам удалось получить его согласие", - подчеркнула она.

Санду также отметила, что знакома с Александру Мунтяну с 1990-х годов и в течение этого времени следила за его профессиональной деятельностью.

"Он человек с большим управленческим и жизненным опытом", - подчеркнула президент.