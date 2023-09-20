Санду допустила, что приднестровский конфликт будет решен после победы Украины
Условия для решения приднестровского конфликта могут появиться после того, как Украина победит в войне с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью France 24.
"Мы считаем, что, когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для решения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности", - заявила Санду.
Она выразила надежду, что после решения конфликта Молдове удастся стать членом Евросоюза.
Также молдавский президент поблагодарила украинских защитников, которые обороняют в том числе и Молдову.
Приднестровский конфликт
Напомним, Приднестровье - один из регионов Молдовы - провозгласил якобы независимость еще в 1990 году. Так называемую “республику” не признало ни одно государство.
В то же время на территории региона размещены российские военные.
Еще в мае этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что наша страна вынуждена держать войска на границе с Молдовой из-за Приднестровья.
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