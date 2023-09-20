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Санду допустила, что приднестровский конфликт будет решен после победы Украины

Среда 20 сентября 2023 16:13
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Санду допустила, что приднестровский конфликт будет решен после победы Украины Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Условия для решения приднестровского конфликта могут появиться после того, как Украина победит в войне с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью France 24.

"Мы считаем, что, когда Украина выиграет войну, может появиться геополитическая возможность для решения приднестровского конфликта. Но при условии, что это будет происходить мирным путем. А пока мы готовимся к этой геополитической возможности", - заявила Санду.

Она выразила надежду, что после решения конфликта Молдове удастся стать членом Евросоюза.

Также молдавский президент поблагодарила украинских защитников, которые обороняют в том числе и Молдову.

Приднестровский конфликт

Напомним, Приднестровье - один из регионов Молдовы - провозгласил якобы независимость еще в 1990 году. Так называемую “республику” не признало ни одно государство.

В то же время на территории региона размещены российские военные.

Еще в мае этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что наша страна вынуждена держать войска на границе с Молдовой из-за Приднестровья.

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