Санчес підписав указ про розпуск парламенту Іспанії

Вибори до парламенту відбудуться 28 квітня

Премьер-министр Педро Санчес подписал указ о роспуске парламента Испании и о проведении досрочных всеобщих выборов, которые пройдут 28 апреля. Об этом сообщает EFE.

Как сообщает издание, правительство Санчеса проработало восемь месяцев, что стало рекордно коротким сроком в современной истории Испании. Следующие выборы в испанский парламент должны были состояться в 2020 году.

Агенство Associated Press проводило опрос и по результатам Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса станет лидером по числу голосов. В то же время, ее два основных конкурента - Народная партия и "Граждане" могут сформировать коалицию. В результате партии Санчеса вряд ли удастся сформировать новое правительство даже в составе коалиции с партией "Подемос", и ей понадобится третий союзник, отмечает агентство.

Напомним, 15 февраля Санчес заявил, что распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов.

Отметим, в июне 2018 года новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической партии Педро Санчес.

РБК-Украина писало, что 1 июня парламент Испании поддержал вотум недоверия правительству из-за коррупционного скандала. За недоверие правительству проголосовало абсолютное большинство депутатов испанского парламента. Так, голосование парламента за вотум недоверия влечет за собой отставку премьера Мариано Рахоя и всего состава правительства.