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Інтерв'ю

Парламент Іспанії підтримав вотум недовіри уряду через корупційний скандал

НовиниПолітика    01.06.2018 - 12:42
Фото: Маріано Рахой (flickr.com-eppofficial)
Фото: Маріано Рахой (flickr.com-eppofficial)

Вотум недовіри несе за собою відставку прем’єра Маріано Рахоя і всього складу уряду

Парламент Іспанії підтримав вотум недовіри уряду через корупційний скандал. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, за недовіру уряду проголосувала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту.

Разом з тим, голосування парламенту за вотум недовіри несе за собою відставку прем’єра Маріано Рахоя і всього складу уряду.

Раніше Маріано Рахой визнав свою поразку і висловив готовність першим привітати Педро Санчеса, який стане наступним прем’єр-міністром.

Питання висловлення недовіри уряду Рахоя у парламенті підняли через рішення суду у гучній справі про масштабну корупцію, пов'язаній з правлячою "Народною партією".

Нагадаємо, раніше в Іспанії Партія соціалістів ініціювала вотум недовіри уряду Маріано Рахоя після винесення вироків у резонансній корупційній справі.

Також додамо, що 24 травня 2018 року, іспанський суд засудив бізнесменів і колишніх політиків до великих термінів ув'язнення і штрафів за участь у схемі відкатів за контракти, які допомагали фінансувати правлячу партію. Ця справа стала однією з найбільших корупційних скандалів в сучасній історії Іспанії.

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Теги публікації: Іспанія, коррупция, Парламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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