Найвищий рівень довіри українців у Зеленського та Кличко, - "Рейтинг"
Українці продовжують найбільше довіряти президенту Володимиру Зеленському та лідеру партії "Удар" Віталію Кличку.
Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого.
Так, Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, Віталію Кличко - 34%.
Володимиру Гройсману довіряють 32%, Дмитру Разумкову - 26%, Юлії Тимошенко - 25%, Юрію Бойку - 24%, Петру Порошенку - 23%, Арсену Авакову - 21%, Арсенію Яценюку - 20%, Максиму Степанову - 12%, Денису Шмигалю - 12%.
Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування по всій Україні, крім окупованих Росією територій. Аудиторія: населення віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше ніж 2%.
Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня по 1 лютого 2021 року, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів, президенту Володимиру Зеленському - 35,6% опитаних.