ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українці найбільше довіряють Кличку, Зеленському та Гройсману, - опитування

Київ, Середа 03 лютого 2021 16:49
Українці найбільше довіряють Кличку, Зеленському та Гройсману, - опитування
Фото: Володимир Кличко, Володимир Зеленський та Володимир Гросйман (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рейтинг довіри українців очолюють лідер партії "Удар" Віталій Кличко, президент України Володимир Зеленський та експрем’єр Володимир Гройсман.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів. Президентові України Володимиру Зеленському - 35,6% опитаних. Колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману - 30,9%.

Співголові фракції "Опозиційний блок - За життя" Юрію Бойку довіряють 28,9%, шоумену Сергію Притулі - 27,3%, голові парламенту Дмитрові Разумкову - 26,6%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 26,2%, голові Радикальної партії Олегові Ляшку - 25%, лідерові "Європейської солідарності" Петру Порошенку - 22,7%, лідерові партії "Сила і честь" Ігорю Смешку - 22,3%.

Віктору Медведчуку довіряють 19,6% опитаних, Вадиму Рабіновичу - 18,7%, Олегу Тягнибоку - 16,4%, Арсену Авакову - 15,9%, Олександру Вілкулу - 12,6%, Денису Шмигалю - 11,2%, Анатолію Шарію - 10,9%, Андрію Єрмаку - 7,6%, Ігорю Палиці - 5,3%, Андрію Білецькому - 4,2%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийВолодимир КличкоВолодимир Гройсманопросрейтинг

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся