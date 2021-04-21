Найнижчий показник за десятиліття: у 2020 році стратили майже півтисячі людей
Щонайменше 483 людини стратили у 2020 році по всьому світу. Однак ці дані не враховують кількість страт у країнах, які класифікують таку інформацію як державну таємницю або ж обмежують її.
Правозахисники підкреслюють, що це найнижча кількість страт, зафіксована Amnesty International принаймні за останнє десятиліття. У порівнянні з позаминулим роком кількість знизилася на 26% і на 70% у порівнянні з максимальним піком 2015 року, коли було зафіксовано 1634 страти.
Минулого року 18 країн вдалися до виконання смертних вироків.
Вказано, що кількість зареєстрованих страт в Саудівській Аравії скоротилася на 85%, а в Іраку - більш ніж удвічі (при 100 протягом 2019 року до 45 протягом 2020 року).
Не було страт у таких країнах, що ще 2019 року проводили їх: Бахрейн, Білорусь, Японія, Пакистан, Сінгапур та Судан.
Адміністрація Трампа відновила федеральні страти після 17-річної перерви й менш ніж за пів року у США стратили 10 людей. Індія, Оман, Катар і Тайвань також відновили страти.
В Індонезії зареєстровані смертні вироки у 2020 році (117) збільшилися на 46% у порівнянні з 2019-м (80). А Замбія винесла 119 смертних вироків у 2020 році, що на 18 більше, ніж у 2019-му.
Згідно зі звітом, Китай класифікує загальну кількість страт і смертних вироків як державну таємницю і перешкоджає незалежному контролю. Тому дані правозахисників не включають страти в цій країні. Вважається, що Китай щорічно страчує тисячі людей.
Вказано, що на частку Ірану, Єгипту, Іраку та Саудівської Аравії припало 88% всіх відомих страт упродовж 2020 року:
- Іран (246+ страт),
- Єгипет (107+ страт),
- Ірак (45+ страт),
- Саудівська Аравія (27 страт).
Зазначається, що кількість смертних вироків зменшилася на 36% у порівнянні з 2019 роком.
"Amnesty International зафіксувала зниження кількості вироків у 30 країнах із 54-х, де, як відомо, були винесені смертні вироки. Мабуть, у ряді випадків вони були пов’язані з затримками й відстрочками судових розглядів, введених у відповідь на пандемію", - поінформували в організації.
Нагадаємо, на початку січня Казахстан скасував смертну кару. Глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний закон.
Як писало РБК-Україна, в кінці березня 2020 американський штат Вірджинія повністю скасував смертну кару. До цього вона була другим штатом в США по числу приведених у виконання смертних вироків.